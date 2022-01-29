Diler Saraç kimdir, nereli? Diler Saraç öldü mü, kaç yaşında, neden öldü?
Türk sinemasında anne rollerini canlandıran ve bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören ünlü sinema oyuncusu Diler Saraç'ın hayatını kaybetmesi üzerine detaylar merak edildi. Peki Diler Saraç kimdir, nereli? Diler Saraç öldü mü, kaç yaşında, neden öldü?
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç'ın vefat haberi sinema dünyasını derinden üzdü. Bunun üzerine vatandaşlar Diler Saraç'ın hayatını ve neden öldüğünü merak etmeye başladı. Biz de haberimizde 'Diler Saraç kimdir, nereli? Diler Saraç öldü mü, kaç yaşında, neden öldü?' sorularının yanıtına yer verdik...
DİLER SARAÇ KİMDİR, NERELİ? DİLER SARAÇ ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?
1937 yılında İzmir’de doğan Diler Saraç, Karşıyaka Lisesi orta kısmını bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi’nin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa katılan Saraç, Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya geçti.
Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Acı Aşk, Çocuk Hırsızı Cafer gibi filmler başta olmak üzere 200'den fazla film ve TV dizisinde rol aldı. Son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide oynadı.
Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti. Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı...
Saraç'ın vefat haberini duyuran kızı Flora Trakyalı, “Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun...” ifadelerini kullandı.
FİLMOGRAFİSİ
2007 Sana Mecburum - Halime
2005 Medine
2004 Şubar Soğuğu
2002 Hayatın İçinden
2002 Sır Kapısı
2000 Artık Sevmeyeceğim
1999 Fanatik
1996 Hemşerim
1995 Fırtınalar
1994 Mutlugiller
1994 Gülcan 1-2-3
1990 Ayrı Dünyalar
1990 Ahu Gözlüm
1988 Hülya
1988 Evcilik Oyunu
1988 Deniz Yıldızı
1985 İşler Tıkırında
1985 Mavi Mavi
1985 Köşeyi Dönenler
1980 Perişanım
1980 Beddua
1978 Aldırma Gönül
1977 Sevgili Dayım
1976 Ne Haber
1975 Pisi Pisi
1975 Aşk-ı Memnu
1972 Ölüm Dönemeci
1972 Yumurcak Küçük Şahit
1963 Maceralar Kralı
1963 Korkusuz Kabadayı
1962 Esir Kuş
1962 Cafer Çocuk Hırsızı
1962 Aşka Karşı Gelinmez