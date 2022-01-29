Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç'ın vefat haberi sinema dünyasını derinden üzdü. Bunun üzerine vatandaşlar Diler Saraç'ın hayatını ve neden öldüğünü merak etmeye başladı. Biz de haberimizde 'Diler Saraç kimdir, nereli? Diler Saraç öldü mü, kaç yaşında, neden öldü?' sorularının yanıtına yer verdik...

DİLER SARAÇ KİMDİR, NERELİ? DİLER SARAÇ ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

1937 yılında İzmir’de doğan Diler Saraç, Karşıyaka Lisesi orta kısmını bitirdi. 1962 yılında Ses Dergisi’nin Artist Yarışması’na katılarak oyunculuğa katılan Saraç, Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya geçti.

Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Acı Aşk, Çocuk Hırsızı Cafer gibi filmler başta olmak üzere 200'den fazla film ve TV dizisinde rol aldı. Son olarak 2007 yılında Sana Mecburum adlı dizide oynadı.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Diler Saraç, 85 yaşında vefat etti. Saraç, 200’den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı...

Saraç'ın vefat haberini duyuran kızı Flora Trakyalı, “Canım annem Diler Saraç'ı biraz önce kaybettik... Tanıyan ve seven herkesin başı sağ olsun...” ifadelerini kullandı.

FİLMOGRAFİSİ

2007 Sana Mecburum - Halime

2005 Medine

2004 Şubar Soğuğu

2002 Hayatın İçinden

2002 Sır Kapısı

2000 Artık Sevmeyeceğim

1999 Fanatik

1996 Hemşerim

1995 Fırtınalar

1994 Mutlugiller

1994 Gülcan 1-2-3

1990 Ayrı Dünyalar

1990 Ahu Gözlüm

1988 Hülya

1988 Evcilik Oyunu

1988 Deniz Yıldızı

1985 İşler Tıkırında

1985 Mavi Mavi

1985 Köşeyi Dönenler

1980 Perişanım

1980 Beddua

1978 Aldırma Gönül

1977 Sevgili Dayım

1976 Ne Haber

1975 Pisi Pisi

1975 Aşk-ı Memnu

1972 Ölüm Dönemeci

1972 Yumurcak Küçük Şahit

1963 Maceralar Kralı

1963 Korkusuz Kabadayı

1962 Esir Kuş

1962 Cafer Çocuk Hırsızı

1962 Aşka Karşı Gelinmez