Diletta Leotta kimdir? Kaç yaşında? Ünlü oyuncu Can Yaman geçtiğimiz günlerde bir reklam filmi projesi için İtalya'ya gitmişti. İtalya'da oldukça yoğun bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman'ın İtalya'nın en ünlü spor spikerlerinden Diletta Leotta ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Peki Diletta Leotta kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne? Diletta Leotta ile Can Yaman sevgili mi?

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Giulia Diletta Leotta 27 yaşında, 1.75 boyunda İtalyan televizyon sunucusudur. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu.

Leotta , Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde Hukuk okudu ve 2015'te mezun oldu.

DİLETTA LEOTTA INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

Ünlü sunucunun instagram adresi Dilettaleotta Instagram fenomeni olan Diletta Leotta'nın 7.3 milyon takipçisi bulunuyor.

DİLETTA LEOTTA CAN YAMAN İLE SEVGİLİ Mİ?

Diletta Leotta, geçtiğimiz günlerde Can Yaman ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. İkilinin birlikte çekilen görüntülerinin ardından herhangi bir açıklama yapmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Diletta Leotta kimdir? Kaç yaşında? Instagram adresi ne? Diletta Leotta ile Can Yaman sevgili mi?

DİLETTA LEOTTA KİMDİR?

Giulia Diletta Leotta, Sicilya Catania'daki bir İtalyan televizyon sunucusu. Leotta, 2018-2019 sezonundan bu yana DAZN için Serie A yayınlarını sunuyor. Daha önce, Sky Sport'ta Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile Serie B oyunları sunmuştu.

Diletta Leoatta'nın hayatına dair detaylı bilgiye yukarıda yer alan haberimizden ulaşabilirsiniz...