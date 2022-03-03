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Dilmaçlık ne demek, TDK'ya göre Dilmaçlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dilmaçlık kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dilmaçlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dilmaçlık nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dilmaçlık kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dilmaçlık ne demek, TDK'ya göre Dilmaçlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dilmaçlık ne demek? Dilmaçlık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dilmaçlık kelimesi. Peki dilmaçlık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dilmaçlık nedir, dilmaçlık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DİLMAÇLIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dilmaçlık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dilmaçlık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çevirmenlik

DİLMAÇLIK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O subayları esir alıp askere getiren kumandan Kâzım Bey dilmaçlık ediyordu.

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