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Dımbırdatmak ne demek, TDK'ya göre Dımbırdatmak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dımbırdatmak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dımbırdatmak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dımbırdatmak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dımbırdatmak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dımbırdatmak ne demek, TDK'ya göre Dımbırdatmak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dımbırdatmak ne demek? Dımbırdatmak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dımbırdatmak kelimesi. Peki dımbırdatmak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dımbırdatmak nedir, dımbırdatmak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

DIMBIRDATMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dımbırdatmak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dımbırdatmak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saz, cura, tambur vb. çalgılar çalmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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