Dimitar Balinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Balinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Balinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Balinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Balinov 19 Ocak 2001 tarihinde Sveti Vlas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Благоев Балинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Balinov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitar Balinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitar Balinov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitar Balinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Balinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Balinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Balinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Haziran 2020 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

1 Ocak 2021 yılında Botev Plovdiv

5 Şubat 2021 yılında Sozopol

30 Haziran 2021 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

Dimitar Balinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Balinov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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