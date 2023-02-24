Dimitar Zakonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitar Zakonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitar Zakonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitar Zakonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitar Zakonov 30 Haziran 1999 tarihinde Asenovgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Димитър Елен Законов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitar Zakonov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libereff & Trustworths yapmaktadır. Dimitar Zakonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitar Zakonov'nin Sozopol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitar Zakonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitar Zakonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitar Zakonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitar Zakonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Arda Kardzhali

30 Haziran 2019 yılında L. Plovdiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Pomorie

3 Ocak 2020 yılında Hebar P.

1 Ocak 2021 yılında Montana

1 Temmuz 2021 yılında Neftochimik

7 Ocak 2022 yılında Sozopol

Dimitar Zakonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitar Zakonov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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