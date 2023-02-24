Dimitrije Jolovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Jolovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrije Jolovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrije Jolovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrije Jolovic 30 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Jolović Dimitrije şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrije Jolovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Dimitrije Jolovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrije Jolovic'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrije Jolovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrije Jolovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrije Jolovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrije Jolovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında OFK Beograd U19

1 Temmuz 2018 yılında Mokra Gora ZP

1 Ocak 2020 yılında FK Josanica

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında FK Bane Raska

22 Temmuz 2021 yılında NK Dekani

28 Şubat 2022 yılında Kozarska Dubica

19 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

Dimitrije Jolovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrije Jolovic şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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