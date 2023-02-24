Dimitrije Zajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrije Zajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrije Zajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrije Zajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrije Zajic 23 Mart 1995 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Димитрије Зајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrije Zajic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrije Zajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Meridian futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Meridian takımına 2 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrije Zajic'nin FK Sloga Meridian ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrije Zajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrije Zajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrije Zajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrije Zajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Pukovac

1 Ocak 2017 yılında FK Svrljig

1 Temmuz 2017 yılında FK Dunav

15 Temmuz 2018 yılında FK Indjija

30 Ocak 2019 yılında FK Dunav

14 Temmuz 2020 yılında Sindjelic

2 Ağustos 2021 yılında Sloga Doboj

Dimitrije Zajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrije Zajic şuan FK Sloga Meridian takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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