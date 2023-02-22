Dimitrios Altanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Altanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Altanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Altanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Altanis 26 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Αλτάνης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Altanis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Altanis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Altanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Altanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında PAS Lamia U19
9 Nisan 2021 yılında AS Fokikos
7 Eylül 2021 yılında Aetos Makrych.
1 Ocak 2022 yılında Atrom. Palama
27 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas
Dimitrios Altanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Altanis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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