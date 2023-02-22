Dimitrios Amarantidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Amarantidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Amarantidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Amarantidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Amarantidis 27 Temmuz 1986 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Αμαραντίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Amarantidis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Amarantidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 17 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Amarantidis'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Amarantidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Amarantidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Amarantidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Amarantidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında FS Kozani

1 Temmuz 2006 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2007 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2008 yılında AEK Atina

2 Temmuz 2008 yılında Anag. Karditsas

30 Haziran 2010 yılında AEK Atina

1 Temmuz 2010 yılında PAE Veria

18 Ağustos 2015 yılında Agrotikos

17 Ağustos 2016 yılında Apollon 1926

Dimitrios Amarantidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Amarantidis şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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