Dimitrios Anakoglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Anakoglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Anakoglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Anakoglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Anakoglou 6 Eylül 1991 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Ανάκογλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Anakoglou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Anakoglou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Anakoglou'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Anakoglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Anakoglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Anakoglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Anakoglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Panserraikos

31 Ocak 2013 yılında AEK Atina

1 Şubat 2016 yılında PAE Veria

30 Haziran 2016 yılında AEK Atina

3 Ağustos 2016 yılında Aris Selanik

4 Temmuz 2019 yılında PAS Lamia

14 Ocak 2020 yılında Panachaiki

15 Temmuz 2021 yılında Panserraikos

Dimitrios Anakoglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Anakoglou şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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