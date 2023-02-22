Dimitrios Aslabaloglou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Aslabaloglou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Aslabaloglou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Aslabaloglou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Aslabaloglou 26 Eylül 1997 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Ασλαμπάλογλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Aslabaloglou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 13 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Aslabaloglou'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Aslabaloglou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Aslabaloglou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Aslabaloglou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Aslabaloglou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lefkadia

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Krya Vrysi

31 Ekim 2015 yılında AS Irinoupolis

30 Ağustos 2016 yılında Kampaniakos

29 Temmuz 2017 yılında Makedon. Foufas

13 Temmuz 2018 yılında Almopos

Dimitrios Aslabaloglou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Aslabaloglou şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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