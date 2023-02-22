Dimitrios Chatziisaias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Chatziisaias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Chatziisaias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Chatziisaias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Chatziisaias 21 Eylül 1992 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Χατζηησαΐας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Chatziisaias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS ACTION yapmaktadır. Dimitrios Chatziisaias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Chatziisaias'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Chatziisaias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dimitrisxatziisaias/

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Dimitrios Chatziisaias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Chatziisaias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitrios Chatziisaias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Chatziisaias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Vataniakos

1 Temmuz 2012 yılında AO Glyfadas

13 Ağustos 2013 yılında AO Chania

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

29 Ocak 2016 yılında PAOK

1 Temmuz 2017 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2019 yılında PAOK

26 Temmuz 2019 yılında Ç. Rizespor

16 Ocak 2020 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2020 yılında Ç. Rizespor

2 Temmuz 2021 yılında Atromitos Athen

Dimitrios Chatziisaias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Chatziisaias şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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