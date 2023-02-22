Dimitrios Gioukoudis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Gioukoudis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Gioukoudis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Gioukoudis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Gioukoudis 27 Ağustos 1997 tarihinde Epanomi şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Γιουκούδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Gioukoudis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Dimitrios Gioukoudis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Gioukoudis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Gioukoudis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Gioukoudis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Gioukoudis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Gioukoudis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında K. Angelochor.

9 Ağustos 2016 yılında Anag.Epanomis

7 Ocak 2017 yılında Panarkadikos

9 Eylül 2018 yılında OF Ierapetras

7 Ağustos 2019 yılında Panarkadikos

17 Temmuz 2020 yılında AS Santorinis

26 Ağustos 2021 yılında Almopos

2 Ocak 2023 yılında Veria NPS

Dimitrios Gioukoudis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Gioukoudis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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