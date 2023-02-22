Dimitrios Grigoriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Grigoriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Grigoriadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Grigoriadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Grigoriadis 12 Haziran 1996 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Γρηγοριάδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Grigoriadis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Grigoriadis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Grigoriadis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Grigoriadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Grigoriadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Grigoriadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Grigoriadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2014 yılında PS Serres

21 Temmuz 2015 yılında Agrotikos

30 Temmuz 2016 yılında FAS Naousa

30 Temmuz 2018 yılında Iraklis

22 Eylül 2019 yılında Makedonikos

2 Eylül 2021 yılında Iraklis

28 Temmuz 2022 yılında AO Trikala

31 Ocak 2023 yılında Makedonikos

Dimitrios Grigoriadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Grigoriadis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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