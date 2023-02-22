Dimitrios İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dimitrios İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios İoannidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.