Dimitrios İoannidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios İoannidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios İoannidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios İoannidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios İoannidis 22 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Ιωαννίδης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios İoannidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios İoannidis'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimitrios İoannidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios İoannidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AEP Verias
16 Ocak 2020 yılında PAS Preveza
1 Eylül 2021 yılında Panegialios
13 Ağustos 2022 yılında Veria NPS
Dimitrios İoannidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios İoannidis şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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