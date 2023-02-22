Dimitrios Katsimitros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Katsimitros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Katsimitros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Katsimitros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Katsimitros 12 Haziran 1997 tarihinde Schimatari şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κατσιμήτρος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Katsimitros Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Dimitrios Katsimitros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAE Chania futbol takımında oynamaktadır. PAE Chania takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Katsimitros'nin PAE Chania ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Katsimitros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Katsimitros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Katsimitros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Katsimitros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Anorthosis

10 Eylül 2017 yılında Ergotelis

10 Temmuz 2021 yılında PAE Chania

Dimitrios Katsimitros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Katsimitros şuan PAE Chania takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Katsimitros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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