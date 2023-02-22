Dimitrios Kolovos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Kolovos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Kolovos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Kolovos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Kolovos 27 Nisan 1993 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κολοβός şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Kolovos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Dimitrios Kolovos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Kolovos'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Kolovos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/kolovosdimitris/

http://www.facebook.com/DimitrisKolovosOfficialPage

Dimitrios Kolovos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Kolovos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitrios Kolovos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Kolovos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Panionios

2 Ağustos 2013 yılında Olimpiakos

3 Ağustos 2013 yılında Panionios

30 Haziran 2014 yılında Olimpiakos

29 Ağustos 2014 yılında Panionios

30 Haziran 2015 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2016 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2017 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen

4 Temmuz 2018 yılında Willem II

31 Aralık 2018 yılında KV Mechelen

1 Ocak 2019 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2019 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2019 yılında Omonia Lefkoşa

18 Temmuz 2019 yılında Panathinaikos

12 Eylül 2020 yılında FC Sheriff

30 Haziran 2021 yılında Panathinaikos

28 Temmuz 2021 yılında FC Sheriff

1 Şubat 2022 yılında Kocaelispor

24 Ağustos 2022 yılında Panetolikos

Dimitrios Kolovos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Kolovos şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dimitrios Kolovos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PAS Oropos

Yunanistan takımında 17 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.