Dimitrios Konstantinidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Konstantinidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Konstantinidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Konstantinidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitrios Konstantinidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Konstantinidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Konstantinidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Konstantinidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Konstantinidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Konstantinidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Konstantinidis 2 Haziran 1994 tarihinde Korinos şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κωνσταντινίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Konstantinidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Dimitrios Konstantinidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Konstantinidis'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Konstantinidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Konstantinidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitrios Konstantinidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Konstantinidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2012 yılında PAOK

27 Ocak 2014 yılında Eginiakos

30 Haziran 2014 yılında PAOK

12 Ağustos 2016 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2017 yılında PAOK

31 Ocak 2018 yılında Brescia

19 Temmuz 2018 yılında Aris Selanik

4 Şubat 2020 yılında Michalovce

15 Eylül 2020 yılında Spartak Trnava

8 Ocak 2021 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Ionikos Nikeas

13 Ocak 2022 yılında APO Levadiakos

Dimitrios Konstantinidis kimdir

Dimitrios Konstantinidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Konstantinidis şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PAOK Thessaloniki (07/2008-01/2012)

Dimitrios Konstantinidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 16 numaralı formasıyla 7 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dimitrios Konstantinidis nereli

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