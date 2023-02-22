Dimitrios Kostopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Kostopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Kostopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Kostopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Kostopoulos 26 Şubat 2003 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κωστόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Kostopoulos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Kostopoulos'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Kostopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Kostopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında PAO U17
1 Temmuz 2020 yılında PAO U19
1 Ocak 2022 yılında Panathinaikos B
Dimitrios Kostopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Kostopoulos şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.
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