Dimitrios Kottas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Kottas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Kottas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Kottas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Kottas 14 Ocak 2005 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κωττάς şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Kottas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Kottas'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Kottas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Kottas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B
Dimitrios Kottas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Kottas şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
Dimitrios Kottas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U18 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.
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