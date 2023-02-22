Dimitrios Kourbelis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Kourbelis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Kourbelis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Kourbelis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Kourbelis 2 Kasım 1993 tarihinde Tripoli şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Κουρμπέλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Kourbelis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prosport International yapmaktadır. Dimitrios Kourbelis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Kourbelis'nin Panathinaikos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Kourbelis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/kourbe_21_/

Dimitrios Kourbelis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Kourbelis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Dimitrios Kourbelis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Kourbelis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Asteras Tripoli

1 Ocak 2017 yılında Panathinaikos

Dimitrios Kourbelis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Kourbelis şuan Panathinaikos Athen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Kourbelis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 6 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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