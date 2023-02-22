Dimitrios Litenas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Litenas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Litenas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Litenas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Litenas 21 Eylül 1995 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Λίταινας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Litenas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Litenas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Litenas'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Litenas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Litenas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Litenas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Litenas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tyrnavos 2005

26 Temmuz 2016 yılında AEL Kalloni

1 Temmuz 2017 yılında PAE Veria

9 Mart 2018 yılında Ap. Larisas

26 Ocak 2023 yılında Iraklis Larisas

Dimitrios Litenas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Litenas şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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