Dimitrios Metaxas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Metaxas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Metaxas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Metaxas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Metaxas 16 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Μεταξάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Metaxas Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Metaxas'nin Volos NPS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Metaxas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Metaxas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Metaxas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Metaxas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Volos NPS

Dimitrios Metaxas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Metaxas şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Metaxas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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