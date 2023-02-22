Dimitrios Miltiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Miltiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Miltiadis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Miltiadis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitrios Miltiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Miltiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Miltiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Miltiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Miltiadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Miltiadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Miltiadis 7 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Μιλτιάδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Miltiadis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rosko Company yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 5 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Miltiadis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Miltiadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Miltiadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Dimitrios Miltiadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Miltiadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2020 yılında AE Larisa

Dimitrios Miltiadis kimdir

Dimitrios Miltiadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Miltiadis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dimitrios Miltiadis nereli

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