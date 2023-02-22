Dimitrios Monastirlis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Monastirlis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Monastirlis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Monastirlis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Monastirlis 22 Mart 2004 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Μοναστηρλής şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Monastirlis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Monastirlis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Monastirlis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Monastirlis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında PAOK U19
1 Temmuz 2022 yılında PAOK Saloniki B
Dimitrios Monastirlis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Monastirlis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
Dimitrios Monastirlis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U19 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Yunanistan U18 takımında 12 numaralı formasıyla 30 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.