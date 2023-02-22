Dimitrios Monastirlis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Monastirlis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dimitrios Monastirlis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Monastirlis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.