Dimitrios Neopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Neopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Neopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Neopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Neopoulos 12 Eylül 2002 tarihinde Heraklion şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Νεόπουλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Neopoulos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Neopoulos'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Neopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Neopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında AE Katsampa
14 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras
Dimitrios Neopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Neopoulos şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.
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