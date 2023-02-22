Dimitrios Neopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Neopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Dimitrios Neopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Neopoulos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.