Dimitrios Nikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Nikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Nikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Nikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Nikas 30 Ağustos 1999 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Νικάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Nikas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Dimitrios Nikas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Nikas'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Nikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Nikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Nikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Nikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Panionios U20

1 Temmuz 2018 yılında Panionios

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2021 yılında Aspropyrgos

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Dimitrios Nikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Nikas şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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