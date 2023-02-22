Dimitrios Oungialidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Oungialidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Oungialidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Oungialidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Oungialidis 24 Ekim 1994 tarihinde Kozani şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Ουνγιαλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Oungialidis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE LEGION AGENCY yapmaktadır. Dimitrios Oungialidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Oungialidis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Oungialidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Oungialidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Oungialidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Oungialidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PAE Veria U20

1 Eylül 2014 yılında APS Zakynthos

1 Temmuz 2015 yılında AEL Kalloni

21 Temmuz 2016 yılında Agrotikos

23 Ağustos 2017 yılında PAE Veria

28 Şubat 2018 yılında Volos NPS

13 Temmuz 2019 yılında PAE Chania

8 Temmuz 2021 yılında AO Xanthi

20 Ekim 2022 yılında Pandramaikos

9 Ocak 2023 yılında Makedonikos

Dimitrios Oungialidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Oungialidis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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