Dimitrios Panidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Panidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Panidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Panidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Panidis 19 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Πανίδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Panidis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Achilleas Hatzinicolaou yapmaktadır. Dimitrios Panidis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki B futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Panidis'nin PAOK Thessaloniki B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Panidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Panidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dimitrios Panidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Panidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PAOK U19

2 Mart 2021 yılında AO Trikala

30 Haziran 2021 yılında PAOK U19

1 Temmuz 2021 yılında PAOK Saloniki B

Dimitrios Panidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Panidis şuan PAOK Thessaloniki B takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.