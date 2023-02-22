Dimitrios Pantelidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Pantelidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Pantelidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Pantelidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Pantelidis 31 Ağustos 1990 tarihinde Piräus şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Παντελίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Pantelidis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Pantelidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Pantelidis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Pantelidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Pantelidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Pantelidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Pantelidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında AO Chaidariou

1 Temmuz 2010 yılında AE Peramatos

1 Temmuz 2011 yılında Ol. Keratsiniou

1 Temmuz 2012 yılında APO Keratsini

1 Temmuz 2013 yılında Atromitos Piräus

1 Temmuz 2014 yılında Ionikos Nikeas

5 Ocak 2019 yılında Aspropyrgos

1 Ekim 2019 yılında Panarkadikos

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2021 yılında GS Kallithea

1 Kasım 2021 yılında Ethn. Pire

22 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Dimitrios Pantelidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Pantelidis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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