Dimitrios Patapis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Patapis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Patapis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Patapis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Patapis 14 Haziran 1996 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Πατάπης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Patapis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SIS Agency yapmaktadır. Dimitrios Patapis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Smyrnis futbol takımında oynamaktadır. Apollon Smyrnis takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Patapis'nin Apollon Smyrnis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Patapis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Patapis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Patapis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Patapis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında APS Patrai

1 Temmuz 2015 yılında Ker.Ag.Vasiliou

1 Temmuz 2016 yılında Panachaiki

31 Ekim 2016 yılında PAO Vardas

30 Haziran 2017 yılında Panachaiki

3 Ağustos 2017 yılında AE Achaiki

30 Haziran 2018 yılında Panachaiki

20 Ağustos 2021 yılında PAE Chania

24 Ağustos 2022 yılında Apollon Smyrnis

Dimitrios Patapis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Patapis şuan Apollon Smyrnis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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