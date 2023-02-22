Dimitrios Pinakas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Pinakas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Pinakas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Pinakas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Pinakas 1 Eylül 2001 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Πινακάς şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Pinakas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Dimitrios Pinakas, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Pinakas'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Pinakas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Pinakas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Pinakas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Pinakas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

30 Ağustos 2021 yılında Olimpiakos B

8 Temmuz 2022 yılında Apol. Limassol

31 Ocak 2023 yılında Olimpiakos B

Dimitrios Pinakas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Pinakas şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Pinakas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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