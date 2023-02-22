Dimitrios Politis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Politis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Politis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Politis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Politis 8 Mart 1995 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Πολίτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Politis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SG Agency yapmaktadır. Dimitrios Politis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GS Ilioupolis futbol takımında oynamaktadır. GS Ilioupolis takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Politis'nin GS Ilioupolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Politis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Politis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Politis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Politis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Panionios

1 Eylül 2014 yılında APS Zakynthos

30 Haziran 2015 yılında Panionios

25 Ağustos 2015 yılında APS Zakynthos

20 Ağustos 2016 yılında PGS Kissamikos

1 Temmuz 2017 yılında Panegialios

11 Ocak 2018 yılında Panserraikos

14 Eylül 2018 yılında Apollon Pontou

18 Ocak 2020 yılında Veria NPS

31 Ağustos 2020 yılında AO Kavala

27 Mart 2021 yılında Apollon Pontou

31 Ocak 2022 yılında Anag. Karditsas

23 Ağustos 2022 yılında GS Ilioupolis

Dimitrios Politis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Politis şuan GS Ilioupolis takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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