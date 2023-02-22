Dimitrios Polychronis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Polychronis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Polychronis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Polychronis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Polychronis 7 Mart 1994 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Πολυχρόνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Polychronis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS DEVELOPMENT yapmaktadır. Dimitrios Polychronis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Polychronis'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Polychronis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Polychronis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Polychronis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Polychronis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Ionikos Nikeas

30 Haziran 2014 yılında Atromitos U20

1 Temmuz 2014 yılında Atromitos Athen

27 Temmuz 2014 yılında PS Kalamata

26 Ocak 2015 yılında Atromitos Athen

27 Ocak 2015 yılında Ilysiakos

25 Eylül 2015 yılında PAO Vardas

5 Ağustos 2016 yılında Panachaiki

5 Eylül 2019 yılında AO Episkopi

16 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Dimitrios Polychronis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Polychronis şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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