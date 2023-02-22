Dimitrios Serpezis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Serpezis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Serpezis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Serpezis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Serpezis 14 Mart 2001 tarihinde Metamorfosi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Σερπέζης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Serpezis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OIS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 30 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Serpezis'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Serpezis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Serpezis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Serpezis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Serpezis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Kasım 2017 yılında Panathinaikos

30 Ağustos 2021 yılında Panathinaikos B

Dimitrios Serpezis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Serpezis şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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