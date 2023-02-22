Dimitrios Sgouris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Sgouris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Sgouris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Sgouris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Sgouris 28 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Σγουρής şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Sgouris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Sgouris'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Sgouris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Sgouris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Sgouris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Sgouris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında PO Triglias

10 Ağustos 2021 yılında Iraklis

Dimitrios Sgouris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Sgouris şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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