Dimitrios Skafidas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Skafidas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Skafidas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Skafidas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Skafidas 5 Ağustos 1999 tarihinde Paleo Faliro şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Σκαφίδας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Skafidas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC86 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 17 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Skafidas'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Skafidas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Skafidas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Skafidas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Skafidas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Aralık 2016 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2018 yılında Kulüpsüz

7 Ağustos 2019 yılında Nafplio 2017

16 Ağustos 2020 yılında AO Egaleo

31 Temmuz 2021 yılında Diagoras

17 Ağustos 2022 yılında AO Egaleo

Dimitrios Skafidas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Skafidas şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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