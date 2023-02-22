Dimitrios Sotiriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Sotiriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Sotiriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Sotiriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Sotiriou 13 Eylül 1987 tarihinde Martino şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Σωτηρίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Sotiriou Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dimitrios Sotiriou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Sotiriou'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Sotiriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Sotiriou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Sotiriou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Sotiriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Panionios

1 Ocak 2006 yılında Fostiras

1 Temmuz 2009 yılında AE Larisa

1 Ocak 2011 yılında Ethn. Pire

30 Haziran 2011 yılında AE Larisa

31 Ağustos 2012 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2013 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2015 yılında Platanias

14 Temmuz 2017 yılında APO Levadiakos

1 Temmuz 2018 yılında OFI Girit

Dimitrios Sotiriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Sotiriou şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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