Dimitrios Souliotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Souliotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Souliotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Souliotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Souliotis 23 Temmuz 1995 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Σουλιώτης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Souliotis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KICK OFF SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Dimitrios Souliotis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Souliotis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Souliotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Souliotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Souliotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Souliotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tyrnavos 2005

4 Ağustos 2015 yılında AE Larisa

17 Temmuz 2017 yılında PAE Veria

9 Mart 2018 yılında Ap. Larisas

7 Ağustos 2020 yılında AO Trikala

3 Eylül 2021 yılında Almopos

Dimitrios Souliotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Souliotis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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