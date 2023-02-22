Dimitrios Stamou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Stamou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Stamou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Stamou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Stamou 27 Nisan 1991 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Στάμου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Stamou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Stamou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Stamou'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Stamou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Stamou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Stamou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Stamou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Iraklis

29 Temmuz 2011 yılında PAOK

4 Ocak 2013 yılında AO Kerkyra

30 Haziran 2013 yılında PAOK

28 Temmuz 2014 yılında Iraklis

1 Temmuz 2017 yılında Platanias

7 Ağustos 2018 yılında Iraklis

3 Ağustos 2019 yılında Veria NPS

18 Eylül 2021 yılında Olymp. Volou

2 Eylül 2022 yılında OF Ierapetras

Dimitrios Stamou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Stamou şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dimitrios Stamou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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