Dimitrios Stournaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Stournaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Stournaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Stournaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Stournaras 30 Mayıs 2001 tarihinde Davlia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Στουρνάρας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Stournaras Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Stournaras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Stournaras'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Stournaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Stournaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Stournaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Stournaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olympiakos U19

4 Ekim 2020 yılında Panionios

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

Dimitrios Stournaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Stournaras şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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