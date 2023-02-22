Dimitrios Tairis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tairis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tairis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Tairis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Tairis 3 Aralık 1989 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Ταΐρης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Tairis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Tairis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PS Kalamata futbol takımında oynamaktadır. PS Kalamata takımına 31 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tairis'nin PS Kalamata ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Tairis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Tairis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Tairis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Tairis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Visaltiakos

1 Temmuz 2009 yılında Panthrakikos

30 Ağustos 2012 yılında Tilykratis

26 Temmuz 2013 yılında Niki Volou

29 Ocak 2015 yılında Apollon Smyrnis

24 Temmuz 2016 yılında AEL Kalloni

20 Ocak 2017 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2018 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2019 yılında Agia Napa

31 Ağustos 2020 yılında PS Kalamata

Dimitrios Tairis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Tairis şuan PS Kalamata takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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