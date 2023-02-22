Dimitrios Tasioulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tasioulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tasioulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Tasioulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Tasioulis 19 Şubat 1997 tarihinde Vlachogianni şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τασιούλης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Tasioulis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KL Sportsbase yapmaktadır. Dimitrios Tasioulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Larisas futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Larisas takımına 27 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tasioulis'nin Iraklis Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Tasioulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Tasioulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Tasioulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Tasioulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2014 yılında Tyrnavos 2005

1 Temmuz 2016 yılında Olympiakos U20

1 Temmuz 2017 yılında Olimpiakos

1 Ağustos 2017 yılında AOX Kissamikos

30 Haziran 2018 yılında Olimpiakos

17 Ağustos 2018 yılında Ap. Larisas

13 Ağustos 2021 yılında OF Ierapetras

15 Ocak 2022 yılında Ast. Vlachioti

27 Ağustos 2022 yılında Iraklis Larisas

Dimitrios Tasioulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Tasioulis şuan Iraklis Larisas takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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