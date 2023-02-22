Dimitrios Tatsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tatsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tatsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Tatsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Tatsis 28 Mart 2000 tarihinde Patras şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τάτσης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Tatsis Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dimitrios Tatsis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 28 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tatsis'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Tatsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Tatsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Tatsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Tatsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Paramythia

3 Ağustos 2020 yılında Acheron Kanal.

28 Ağustos 2021 yılında Diagoras

Dimitrios Tatsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Tatsis şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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