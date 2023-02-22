Dimitrios Thomaidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Thomaidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Thomaidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Thomaidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Thomaidis 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Θωμαϊδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Thomaidis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE SPORTS KSE LTD yapmaktadır. Dimitrios Thomaidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Thomaidis'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Thomaidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Thomaidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dimitrios Thomaidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Thomaidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AO Kavala

29 Ekim 2021 yılında Nestos

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

1 Eylül 2022 yılında AE Larisa

Dimitrios Thomaidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Thomaidis şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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