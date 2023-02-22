Dimitrios Toulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Toulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Toulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Toulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Toulis 30 Mart 2000 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τούλης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Toulis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Toulis'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Toulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Toulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Apollon U19
5 Ağustos 2019 yılında Agrotikos
12 Şubat 2020 yılında Makedonikos
31 Temmuz 2021 yılında Poseidon Mich.
20 Ocak 2022 yılında AE Ermionidas
28 Eylül 2022 yılında Almopos
Dimitrios Toulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Toulis şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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