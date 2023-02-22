Dimitrios Tsakmakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tsakmakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Tsakmakis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dimitrios Tsakmakis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dimitrios Tsakmakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tsakmakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dimitrios Tsakmakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tsakmakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tsakmakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dimitrios Tsakmakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dimitrios Tsakmakis 28 Temmuz 1999 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τσακμάκης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dimitrios Tsakmakis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dimitrios Tsakmakis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tsakmakis'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dimitrios Tsakmakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dimitrios Tsakmakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dimitrios Tsakmakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dimitrios Tsakmakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2018 yılında Platanias

12 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında Agios Nikolaos

9 Ağustos 2020 yılında OF Ierapetras

23 Mart 2021 yılında PO Triglias

7 Ağustos 2021 yılında Panevezys

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Panachaiki

Dimitrios Tsakmakis kimdir

Dimitrios Tsakmakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dimitrios Tsakmakis şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Dimitrios Tsakmakis nereli

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