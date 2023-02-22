Dimitrios Tsiavos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tsiavos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tsiavos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Tsiavos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Tsiavos 20 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τσιάβος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Tsiavos Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KING AGENCY yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tsiavos'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Tsiavos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Tsiavos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ekim 2018 yılında Apollon U19
19 Ağustos 2019 yılında Ethn. Pire
1 Ağustos 2021 yılında Proodeftiki
27 Temmuz 2022 yılında PAO Rouf
Dimitrios Tsiavos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Tsiavos şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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