Dimitrios Tsipouras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dimitrios Tsipouras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dimitrios Tsipouras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dimitrios Tsipouras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dimitrios Tsipouras 26 Temmuz 2002 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Δημήτριος Τσιπούρας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dimitrios Tsipouras Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Genius Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Almopos Arideas futbol takımında oynamaktadır. Almopos Arideas takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dimitrios Tsipouras'nin Almopos Arideas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Dimitrios Tsipouras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dimitrios Tsipouras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ağustos 2020 yılında Aris U19
1 Eylül 2022 yılında Almopos
Dimitrios Tsipouras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dimitrios Tsipouras şuan Almopos Arideas takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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